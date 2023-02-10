На Киевщине легковушка в результате ДТП выехала на тротуар и врезалась в дом: есть пострадавший. Фото

В Белой Церкви Киевской области произошло столкновение автомобилей Nissan и Ford. В результате ДТП последний выехал на пешеходную часть дороги и врезался в дом.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, 9 февраля, 11:00, к ним поступило сообщение от медиков об аварии на перекрестке бульвара Александрийский и улицы Героев Небесной Сотни.

"Правоохранители выяснили, что автомобиль Ford, под управлением 34-летнего водителя столкнулся с кроссовером Nissan, за рулем которого находилась 27-летняя женщина. В настоящее время следователи устанавливают виновника происшествия", – рассказали в полиции.

В результате ДТП травмы получил водитель Ford, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Соломенском районе столицы в пятницу, 3 февраля, произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП на улице Борщаговской образовалась пробка в направлении центра города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в среду, 8 февраля, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали двое пассажиров общественного транспорта.

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