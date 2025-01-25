На Киевщине из-за атаки БПЛА повреждена жилая 9-этажка: разрушены балконы и выбиты окна. Фото

Российские оккупанты утром в субботу, 25 января, снова направили на столичный регион ударные БПЛА, предварительно, "Шахеды". В одном из населенных пунктов на Киевщине в результате вражеской дроновой атаки поврежден 9-этажный жилой дом.

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Об этом сообщил в Telegram в.и.о главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, произошло разрушение балконов с четвертого по восьмой этаж, выбиты оконные рамы.

В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки.

"Все оперативные службы на месте. Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала", – отметил Калашник.

По словам главы ОВА, вражеские БПЛА атаковали и другой населенный пункт в Киевской области. Там в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв.

Напомним, что минувшей ночью в Броварах и Глевахе на Киевщине в результате падения обломков вспыхнули пожары в десятиэтажке и частном доме: погибло три человека, один пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 января Силы обороны сбили над Украиной 25 беспилотников разных типов. В результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине погибли. Противовоздушная оборона работала в семи регионах.

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