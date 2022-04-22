На Киевщине двое школьников отравились самогоном: продавца нашли. Фото

В Белой Церкви Киевской области в местную больницу с острым алкогольным отравлением доставили двух школьников. Как оказалось, самогон несовершеннолетним продал 27-летний местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Продажа алкоголя на территории области на время военного положения запрещена.

"На днях в Белоцерковскую больницу с острым алкогольным отравлением попали 12-летний и 13-летний ребенок. Впоследствии участковые офицеры, совместно с ювенальными полицейскими, установили, что алкоголь несовершеннолетним продал 27-летний житель региона. У мужчины обнаружили 24 литра самогона и мешки с сахаром, которые изъяли на нужды городской больницы №4, военного госпиталя и ВСУ", – говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что незаконное производство алкоголя запрещено, как и реализация подобной продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.