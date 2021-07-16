На Бориспольском шоссе перевернулась фура: движение парализовано. Фото и видео

Возле села Счастливое Бориспольского района в пятницу, 16 июля, произошла авария с участием грузовика MAN и легкового авто Toyota. В результате происшествия водителя фуры госпитализировали в медучреждение.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. У пострадавшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно, водитель MAN не справился с управлением, столкнулся с легковушкой, после чего врезался в отбойник и после чего грузовик перевернулся. Полиция решает вопрос о квалификации события", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе патрульной полиции Киевской области сообщили, что из-за ДТП движение на этом участке дороги было затруднено, перекрыты две полосы в направлении города Борисполь.

"Внимание! На 27 км автодороги "Киев - Харьков - Довжанский" произошло автопроисшествие. Все обстоятельства и причины аварии установит следствие", – сообщили патрульные.

Напомним, водитель Opel Ascona, который в Яготине Киевской области сбил 62-летнюю женщину, а потом влетел в АЗС, был за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 15 июля вечером Opel едва не сбил женщину на тротуаре, а потом скрылся с места происшествия. Прибор Драгер показал 2,05 промилле алкоголя в крови водителя.