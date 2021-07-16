В Киеве пьяный водитель едва не сбил женщину и пытался скрыться от полиции. Видео

В Деснянском районе Киева 15 июля вечером Opel едва не сбил женщину на тротуаре, а потом скрылся с места происшествия. Прибор Драгер показал 2,05 промилле алкоголя в крови водителя.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник. Ранее мужчина был лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Несколько дней назад водителю вернули ранее отобранные права. Видимо таким образом он решил отметить это событие и опять сел за руль пьяным", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, к ним поступило сообщение о том, что автомобиль Opel на улице Закревского едва не сбил человека

"Экипаж полицейских, выехавший на вызов, заметил похожий автомобиль на пересечении проспекта Маяковского и улицы Теодора Драйзера. Водитель автотранспорта не отреагировал на требование патрульных остановиться, а наоборот – ускорился и продолжил движение. После непродолжительного преследования инспекторам удалось заблокировать машину", – рассказали в полиции.

Мужчина признался, что был пьян и согласился пройти медосвидетельствование. На него составили админматериалы по статьям 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и постановление по части 2 статьи 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водитель Opel Ascona, который в Яготине Киевской области сбил 62-летнюю женщину, а потом влетел в АЗС, был за рулем в состоянии наркотического опьянения.