'Мне славы не надо': мужчина, которого ТЦК и полиция 'выкуривали' из авто в Вышгороде, рассказал детали инцидента

Водитель автомобиля, которого в Вышгороде Киевской области пытались "выкурить" из машины военные и полицейские, прокомментировал произошедшее событие. Он назвал инцидент "случайностью" и не хочет, чтобы его использовали в политических целях.

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Об этом сообщило ТСН. Минобороны и Нацполиция проводят по этому факту проверку.

По словам мужчины, он категорически против того, чтобы СМИ называли его фамилию, и отметил, что не желает рассказывать какие-либо детали об обстоятельствах инцидента с "выкуриванием".

"Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет ордена заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку", – рассказал мужчина.

Он заявил, что у него "есть свои жизненные проблемы", и в тот день приехал по личным делам в Вышгород.

"Мне нужно закрыть эти вопросы через пару дней и чтобы я не был на слуху. У меня больная мама, ей уже позвонили родственники, она переживает… Моя мама без меня не сможет, она всегда рассчитывает на меня. Ну, получилась такая ситуация, которая получилась. Получилась такая случайность. Я не хочу, чтобы из этого совершали теракт. Мне этого не нужно. Никто не стрелял, не было телесных повреждений. Просто была случайность", – добавил мужчина.

На вопрос о том, будет ли он подавать жалобы, он ответил, что "со своими проблемами разберусь сам".

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области сотрудники ТЦК и СП пытались "выкурить" из автомобиля мужчину, используя баллончик с газом. Министерство обороны Украины во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к вероятному нарушению.

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