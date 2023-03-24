Месть длиной в 20 лет: в Киевской области женщина отравила бывшего и чуть не убила пятерых женщин. Фото и видео

В Киевской области женщина отравила бывшего партнера. Кроме того, она едва не убила пятерых женщин.

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Об этом сообщили в полиции Киевской области. Отмечается, что женщина прислала алкоголь с таллием бывшему, от которого была беременна 20 лет назад. Он выпил и умер. Более того, вторую бутылку рома с подружками выпила жена другого мужчины, с которым женщина также встречалась в молодости (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Внезапной и страшной смертью умирает молодой человек из Иванкова, еще 5 человек едва не погибли от загадочного отравления таллием. Все жертвы накануне получили посылки с "призом" – бутылку спиртного и сладости. Уголовная полиция Киевщины задержала женщину, которая рассылала потерпевшим смертельные", – заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

В полицию позвонил врач и сообщил, что в медицинское учреждение Иванковского района доставлен 38-летний мужчина с явными признаками отравления таллием.

"Оперативщики уголовного розыска стали подробнее исследовать ситуацию с мужем. Он сообщил, что 14 февраля на День святого Валентина он получил сообщение в мессенджер от неизвестного номера о том, что его номер телефона принимал участие в розыгрыше и выиграл соответствующий приз. Через несколько дней он действительно получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять и три шоколадки. Через некоторое время ему стало плохо и он попал в больницу", - рассказывает Небитов.

Кроме того, подобные случаи отравления были зафиксированы в больнице Фастова. У 4 женщин был подтвержден в организме тот же вид металла.

"2 февраля у меня был День ангела и я решила пригласить подруг заметить. Мы распили бутылку рома, которую я накануне выиграла в розыгрыше. Через несколько дней нам всем стало плохо. Начало печь в груди и немело тело. Мы с подругой поехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы начали выпадать клоками", – рассказала потерпевшая Инна.

Правоохранители установили, что отправку курьерской доставкой ядовитых бутылок рома осуществляла женщина. Однако в это время уже стало известно, что мужчина скончался от отравления.

"Состояние пациента очень быстро ухудшалось и мы не могли ему уже ничем помочь, а после того, как мы получили результат лабораторного исследования на таллий, увидели очень высокую концентрацию и пациент просто был обречен", – сказал врач.

Также оперативники выяснили полную информацию о женщине, которая, вероятно, травила людей.

Предварительно, 20 лет назад она жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь у них не сложилась.

"Они пришли ко мне и сообщили, что Леся беременна и нужны деньги на аборт. Я говорила женитесь, но она не захотела, побоялась родителей", – рассказала мать умершего мужчины.

Расследование установило, что мужчина одной из 4 отравленных пострадавших тоже имел когда-то отношения с этой женщиной. В частности, в августе прошлого года она уже пыталась отравить его таким способом, но, вероятно, концентрация дозы таллия была мала. А в январе этого года опасную посылку получила его жена.

"Во время санкционированного обыска в доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку "подарков" и другие вещи. Полицейские задержали женщину и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства следователи Вышгородского управления полиции Киевщины, по процессуальному руководству Киевской областной прокуратуры, сообщили злодеи о подозрении [ч.1 ст.115 УКУ]. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Также она проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", – сказано в сообщении.

Отметим, в больших дозах соединения таллия поражают периферическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт и почки. Ионы одновалентного таллия замещают ионы калия в биохимических процессах из-за сходства их химических свойств. Он концентрируется в волосах, костях, почках и мышцах.

Характерный симптом отравления соединениями таллия – частичное выпадение волос, при значительной дозе – тотальная алопеция. При высокой дозе алопеция нехарактерна, так как человек погибает от отравления до наступления потери волос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой области в результате отравления грибами погибли два малолетних ребенка в возрасте 4 и 12 лет. Их матери грозит лишение свободы за невыполнение установленных законом родительских обязанностей.

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