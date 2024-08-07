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Массовая авария с участием трамвая в Киеве: "Киевпасстранс" назвал причину инцидента на улице Глубочицкой

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
4,1 т.
ДТП произошло 6 августа на улице Глубочицкой

КП "Киевпасстранс" завершило служебное расследование инцидента с трамваем на улице Глубочицкой, в результате чего произошла авария с участием коммунального транспорта и более 10 авто. Причиной ДТП являются неосторожные действия водителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавшие.

"КП "Киевпасстранс" завершило служебное расследование причин инцидента с трамваем на улице Глубочицкой. По информации коммунального предприятия, причиной ДТП являются неосторожные действия водителя, который во время остановки на переключателе допустил несколько грубых нарушений правил эксплуатации. В результате неосторожных действий водителя, который в нарушение регламента находился вне транспортного средства, обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и повлекло за собой неконтролируемое движение вагона", – рассказали в пресс-службе.

Массовая авария с участием трамвая в Киеве: "Киевпасстранс" назвал причину инцидента на улице Глубочицкой

Как отметили в КГГА, на время проведения необходимых служебных и следственных действий водитель был отстранен от работы. Также объявили выговоры заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела безопасности движения ТРЕД имени Т. Шевченко.

Массовая авария с участием трамвая в Киеве: "Киевпасстранс" назвал причину инцидента на улице Глубочицкой
Массовая авария с участием трамвая в Киеве: "Киевпасстранс" назвал причину инцидента на улице Глубочицкой
Массовая авария с участием трамвая в Киеве: "Киевпасстранс" назвал причину инцидента на улице Глубочицкой

"Отмечаем, что по результатам технического обследования вагона транспортное средство находилось в исправном состоянии. Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор. Во всех депо "Киевпасстранс" с водителями и ответственными за эксплуатацию подвижного состава лицами, кроме плановых, провели и внеплановые инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта", – отметили в пресс-службе.

Окончательные результаты причин и последствий ДТП установят правоохранительные органы.

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