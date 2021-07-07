Киевлянин "шиканул" на 30-летний юбилей и в хлам разбил арендованный Mustang. Фото того, что осталось от спорткара
В Киеве молодой человек на арендованном Ford Mustang попал в ДТП. Аварию он совершил в день своего 30-летнего юбилея, для празднования которого и предназначался роскошный спорткар.
О дорожно-транспортном происшествии сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Отмечается, что авария произошла на улице Академика Заболотного (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
Парень арендовал Ford Mustang в день своего рождения, чтобы с шиком отметить памятную дату. Однако ливень сыграла злую шутку с юбиляром: мужчина потерял управление на мокрой дороге и врезался в забор. После чего он снова вылетел на трассу.
В спорткаре вместе с именинником была пассажирка. Авария чудом обошлась без пострадавших.
Не повезло только Ford Mustang – юбиляр разбил его в хлам.
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