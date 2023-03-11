Киевлян предупредили о возможном подтоплении: столицу накроет мощным ливнем

В субботу, 11 марта, в Киеве прогнозируют сильный дождь, который может привести к паводку. В связи с этим работники гидрослужбы "Киевавтодора" приступили к усиленному дежурству мест возможных подтоплений.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Водителей просят быть внимательными на мокром покрытии и соблюдать скоростной режим.

"Места возможных подтоплений мониторят гидрослужбы "Киевавтодора". При необходимости – техника будет дежурить на местах. Заранее до прогнозируемых осадков гидрослужбы обследовали и очистили водостоки в проблемных местах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки водостоков. В частности, это мотопомпы, гидромониторы и насосные станции.

Напомним, что в конце января в социальных сетях распространялась информация о том, что столицу Украины может затопить в результате таяния льда на водоемах выше по течению. Однако украинский гидрометцентр отрицал такой вариант развития событий, заверив, что ситуация с уровнем воды в реках под контролем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что последний раз Киев подтапливало в результате ливня 29 июня 2022 года. Тогда сильнейшие ливни прошли в Святошинском и Соломенском районах. Подтопления возникли на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.

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