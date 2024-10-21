Киев и область атакуют 'Шахеды', раздаются взрывы: подробности

В Киеве в ночь на понедельник, 21 октября, было слышно взрывы, российские оккупационные войска направили на украинскую столицу ударные БПЛА "Шахед". В городе и на окраинах работала ПВО.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. По его словам, силы противовоздушной обороны работают по вражеским дронам на левом берегу столицы.

В Воздушных силах ВСУ сообщают о движении ударного БПЛА с востока в направлении Киева. По данным мониторинговых каналов, всего в направлении столицы зафиксировано около десяти "Шахедов".

В Киевской областной военной администрации отметили, что в регионе также работает ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении.

Как сообщил OBOZ.UA:

– вечером 20 октября, российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате обстрела есть повреждение гражданской инфраструктуры.

– В этот же вечер Россия ударила КАБами по трем районам Харькова. Ранены 9 человек, в нескольких районах нет электроэнергии, повреждены многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и авто.