Каждая жизнь важна: под Киевом бойцы ГСЧС во время пожара спасли котика. Подробности и фото

В Вишневом Киевской области в среду, 17 июля, произошел пожар в многоквартирном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли котика.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 17 июля в 10.42 они получили сообщение о пожаре в квартире в городе Вишневое на улице Зеленой.

"По прибытию установлено, что произошло возгорание в двухкомнатной квартире на 4-м этаже жилого дома. Во время ликвидации пожара спасателям удалось спасти кота, вынесенного из задымленного помещения на улицу, где животному была оказана первичная помощь. В результате пожара уничтожена стиральная машинка и диван, повреждена облицовка стен и потолка, вещи домашнего обихода. Возгорание ликвидировано в 11:10", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Оболонском районе Киева жительница многоэтажного дома обнаружила в стиральной машине живого ужа длиной около 50 сантиметров. Чтобы помочь змее на место вызвали зооспасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области спасатели пришли на помощь аисту. Птица с раненым крылом оказалась на вершине столба.

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