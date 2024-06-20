Каждая жизнь важна: на Киевщине спасатели помогли раненому аисту. Фото

В Бориспольском районе Киевской области спасатели пришли на помощь аисту. Он с раненым крылом оказался на вершине столба.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил командир добровольной пожарной команды "Штурм" Андрей Макаров. Теперь птице предоставляется вся необходимая помощь.

"Иногда вызовы бывают совсем нестандартные", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что птица с раненым крылом оказалась на столбе. Чтобы помочь ему, спасатели залезли на верх с помощью лестницы. Отмечается, что аист был передан ветеринарам.

Напомним, в Киеве водитель легковушки нашел под капотом своей машины обычную гадюку. Как оказалось, "безбилетный пассажир" проехал в столицу в моторном отсеке со Львова. В Киеве женщина во время осмотра своего авто нашла под капотом змею. Чтобы вытащить пресмыкающегося на место вызвали зооспасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева жительница многоэтажного дома обнаружила в стиральной машине живого ужа длиной около 50 сантиметров. Чтобы помочь змее на место вызвали зооспасателей.

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