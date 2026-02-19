Изъят 'товар' стоимостью 400 млн грн: в Украине разоблачили масштабный наркобизнес, проведены сотни обысков. Подробности, фото и видео

В Украине правоохранители разоблачили масштабный бизнес на запрещенных веществах, а также перекрыли трансграничные каналы наркотрафика. Было изъято 700 кг "продукции" стоимостью сотни миллионов гривен.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский. О подозрении уже сообщили более 120 злоумышленникам.

Что известно

"Масштабная полицейская спецоперация "Рубикон". Самый мощный удар по наркобизнесу за последние годы. Более 500 обысков в 21 регионе Украины. 34 ликвидированных нарколабораторий. 74 склада с наркотиками", – рассказал Выговский.

Руководитель Нацполиции подчеркнул, что правоохранители разрушили полный цикл незаконного производства и сбыта синтетических наркотиков. От контрабандных поставок прекурсоров из стран ЕС до масштабной онлайн-дистрибуции через маркетплейсы, анонимные платформы и мессенджеры.

Всего разоблачены 4 организованные группы и преступная организация, часть из которых действовала в транснациональном формате. Полицейские уже сообщили о подозрении 123 фигурантам. Ориентировочная ежемесячная производственная способность этой инфраструктуры составляла более 700 кг наркотической продукции.

Общий объем изъятых запрещенных веществ, которые не попали в незаконный оборот, превышает 27 миллионов доз, а их стоимость по ценам "черного" рынка составляет около 400 миллионов гривен. Это миллионы доз, которые не попали на улицы наших городов и не разрушат украинские семьи.

Генерал полиции добавил, что синхронный этап операции был проведен в рамках международного взаимодействия вместе с Европолом и Центральным бюро расследований полиции Республики Польша. Это позволило перекрыть трансграничные каналы наркотрафика.

"Спасибо каждому оперативнику, следователю, аналитику, бойцам спецподразделений и всем, кто месяцами документировал деятельность этих группировок. Это была сложная и многоуровневая работа. Наркобизнес остается угрозой национальной безопасности. И эта инфраструктура будет уничтожена полностью – независимо от границ, криптокошельков или анонимных платформ", – резюмировал Выгивский.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ обезвредили международный канал сбыта кокаина в Киеве и области. Правоохранители задержали 16 злоумышленников, причастных к "бизнесу", которые ежемесячно продавали около 3 кг "товара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!