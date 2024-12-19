Из-за падения обломков БПЛА перекрывали движение поездов: последствия российской атаки на Киевщину

В ночь с 18 на 19 декабря РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА поврежден дом и временно перекрывали движение поездов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Очередная массированная атака вражеских БПЛА в Киевскую область. Тревога продолжалась почти 9 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Благодарю защитников неба за профессиональную работу. Пострадавших у населения нет. Попадания в объекты критической или жилищной инфраструктуры отсутствуют", – рассказал Кравченко.

Глава КОВА добавил, что в результате падения обломков сбитой вражеской цели в одном из населенных пунктов поврежден частный дом – в нем выбито остекление и поврежден забор. Также падение обломков сбитой цели было зафиксировано на одном из участков железной дороги, которую перекрывали для уборки остатков БПЛА с колеи. Пожар и повреждение отсутствуют. В настоящее время движение поездов возобновлено.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 декабря Россия ударила баллистическими и авиационными ракетами по Сумщине и Днепропетровщине, а также запустила 85 беспилотников разных типов. Защитники неба уничтожили 45 дронов над десятью областями.

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