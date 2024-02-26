Из птицы вытащили четыре дротика: на Киевщине спасли лебедя, который стал жертвой человеческой жестокости. Фото

В городе Сквира Киевской области бойцы ГСЧС спасли лебедя, ставшего мишенью человеческой жестокости. Неизвестные попали в птицу четырьмя дротиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Раненой птице оказывают необходимую помощь.

Как рассказали в ГСЧС, к ним от неравнодушных граждан поступило сообщение с просьбой о помощи раненому лебедю в городе Сквира по улице Дюканова.

"Уже на месте спасатели увидели, запутанную в веревке птицу в камышах. Спасатели сразу приступили к спасению пернатого. Им изрядно пришлось поработать, чтобы поймать его и доставить на сушу. Лебедь сопротивлялся и как оказалось не зря… Распутывая лебедя с веревки, к большому удивлению, работники ГСЧС обнаружили, что лебедь имеет ранения – кто-то попал в него четырьмя дротиками", – рассказали в пресс-службе.

Раненую птицу передали работникам Украинского общества охотников и рыбаков Сквирщины. Сейчас этому красавцу ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители спасли лебедя. Птица застряла в кризисе и, по словам местного жителя, более трех дней не могла сдвинуться с места.

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