Из-под завалов раздаются голоса: в Киеве ударом РФ уничтожен подъезд многоэтажки, на месте работают спасатели. Фото и видео

Российская террористическая армия утром 8 июля нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Киеве. Вследствие обстрела был уничтожен целый подъезд.

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Под завалами остаются мирные жители, спасатели работают на месте происшествия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам городского головы, в жилом доме в Шевченковском районе Киева полностью уничтожен один подъезд. Еще несколько подъездов получили существенные повреждения.

Также Кличко сообщил, что из-под завалов спасатели пытаются извлечь людей. Под руинами дома слышны голоса.

Остальные жильцов поврежденного дома эвакуировали. При этом еще один дом напротив получил повреждения.

"Приблизительно 17 квартир разрушено. Спасатели сейчас работают, мы слышим голоса, люди находятся под завалами. Делаем максимально, чтобы спасти этих людей. Работы идут. В других районах Киева такая же ситуация", – сказал Кличко.

Напомним, утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Вследствие обстрела погибло 10 человек. Число пострадавших мирных жителей выросло до 41 человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-агрессор РФ устроила новую ракетную атаку по Украине. Враг поднял в воздух не менее 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также истребитель МиГ-31К. В связи с етим на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. По предварительным данным, враг совершил пуски ракет около 9:30.