Из Киева в США пытались отправить камни с отпечатками вымерших рыб, которым 407 млн лет. Фото

Киевские таможенники обнаружили в международной посылке камни с отпечатками древних вымерших рыб, примерный возраст которых составляет 407 миллионов лет. Их пытались незаконно отправить в США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Уникальные палеонтологические ценности изъяты.

"Киевские таможенники сохранили палеонтологическое сокровище. Древние камни с отпечатками вымершей панцирной рыбы времен раннего девона (геологический период палеозойской эры) от незаконного вывоза из Украины в США в международной почтовой отправке. Таможенники заподозрили, что четыре камня, которые они обнаружили в отправлении из Киева могут иметь давнее происхождение, поэтому направили их для проведения экспертизы", – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, таможенники помешали незаконной попытке вывоза известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. На двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata.

Третий образец тоже является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой пока еще определяется. Четвертый камешек является просто обломком одного из образцов. Их место находки – Подолье, бассейн реки Днестр.

"Специалисты музея определили, что все образцы являются оригинальными отпечатками фосилий с двух сторон. Их геологический возраст составляет около 407 млн лет. Все они имеют культурную и научную ценность как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины", – уточнили таможенники.

На гражданина, пытавшегося отправить уникальные камни, составлен протокол за нарушение таможенных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники обнаружили в международной посылке редкие бронзовые артефакты времен Киевской Руси. Жительница Умани Черкасской области пыталась переправить их в Великобританию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!