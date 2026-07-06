Игрушки засыпаны осколками стекла: в Киеве во время обстрела был поврежден детский сад. Фото

В результате террористического удара РФ по Киеву в ночь на 6 июля в Подольском районе было повреждено здание детского сада. В учреждении, в частности, выбиты стекла в окнах.

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Об этом сообщили СМИ. Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру столицы.

Что известно

Так, в ночь с 5 на 6 июля Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Подольском районе в результате обстрела был поврежден детский сад. Там выбиты окна, а игрушки, которые лежали в комнатах, засыпаны стеклом. К счастью, на этом объекте никто не пострадал.

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Кроме того, под обстрел попали жилые дома. В зданиях от взрывной волны вылетели окна, фасады частично повреждены. А гаражный кооператив, расположенный рядом с местом попадания, был полностью разрушен.

Что предшествовало

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, ключевой целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

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