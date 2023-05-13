Хотела прыгнуть с 8-го этажа: в Киеве полицейские почти 7 часов уговаривали пенсионерку не делать роковой шаг. Видео

В Киеве в пятницу, 12 мая, спасли женщину, выпрыгнувшую из венка восьмого этажа. В течение почти 7 часов правоохранители успокаивали пенсионерку и наконец уговорили не делать роковой шаг.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жизни и здоровью киевлянки ничего не угрожает, с ней работают медики (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"12 мая, в милицию поступило сообщение от мужчины о том, что его мать хочет совершить самоубийство. Женщина вылезла на подоконник на 8 этаже в подъезде многоэтажного дома на улице Ковпака и хотела прыгнуть вниз. По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная , патрульные, спасатели и медики, а также психологи полиции Киева", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, около 7 часов они уговаривали женщину не совершать суицид. Впоследствии пенсионерка все же успокоилась за спустившуюся с подоконника.

Напомним, в Киеве правоохранители уговорили мужчину не делать роковой шаг. Гражданин хотел покончить жизнь самоубийством, прыгнув с Паркового моста через Днепр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева правоохранители спасли мужчину, который пытался покончить с собой. Инспекторы успели схватить его в тот момент, когда он хотел спрыгнуть с моста.

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