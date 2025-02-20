За обещание заплатить пытались сжечь сельсовет: в Киевской области задержали злоумышленников. Фото и видео

В Киевской области сотрудники СБУ и Нацполиции задержали трех молодых людей, которые, по информации следствия, подожгли здание одного из местных сельсоветов. Событие произошло в Фастовском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ Киева и области, а также полиции Киевщины. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

"На Киевщине задержаны трое жителей Обуховского района в возрасте 17 и 19 лет, которые подожгли здание одного из местных сельсоветов на Фастовщине. Для совершения преступлений фигуранты разбили окно в учреждении, а затем вылили внутрь помещения легковоспламеняющуюся смесь и вызвали возгорание", – рассказали в Службе безопасности.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киевской области, злоумышленники получили "заказ" в одном из мессенджеров. За совершенное им обещали вознаграждение в размере 120 тысяч гривен.

По этому факту начато уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленники находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить троих злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к поджогам на территории города. В частности, они пытались сжечь автомобиль ВСУ в Оболонском районе.

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