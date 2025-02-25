Группа компаний из Киевщины поставляла товары для минобороны РФ: задержана их бухгалтер, которая хотела бежать за границу. Фото
Сотрудники СБУ разоблачили группу компаний из Киевщины, которая поставляла товары для минобороны РФ. Кроме того, была задержана их бухгалтерша, которая хотела бежать за границу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности в Киеве и области. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Служба безопасности Украины разоблачила схему поставки строительных материалов для нужд минобороны РФ, которые использовали для возведения военных объектов и укреплений на фронте. По результатам комплексных мер задержана при попытке побега за границу бухгалтершу этих компаний", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что коммерческая структура действовала в Киевской области и обладала производственными мощностями во временно оккупированном Крыму и Краснодаре (РФ). Предприятие имело контракты с федеральным учреждением "Управление имуществом специальных проектов", которое входит в минобороны России.
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения дельцы уплатили в бюджет страны-агрессора более 100 млн. рублей налогов. Для организации финансовых операций владельцы компаний привлекли бухгалтера, которая дистанционно управляла учетом из Киева.
"Фигурантка контролировала отчетность, расчеты и взаимодействие с учреждениями РФ. Во время обысков по месту жительства в Днепровском районе столицы изъята финансовая документация, подтверждающая сотрудничество с минобороны РФ, а также черновые записи и договоры с российскими госучреждениями", – добавили в пресс-службе.
По факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором бухгалтеру сообщили о подозрении. Трое фигурантов и директора компаний скрываются на территории временно оккупированного Крыма, им сообщили о подозрении заочно.
Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Днепре. Задержана 52-летняя медсестра из Винницкой области, 26-летний безработный харьковчанин и его 20-летняя подруга, которые по заказу России пытались взорвать ветерана-правоохранителя.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!