Есть сбитые цели, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 13 на 14 февраля страна-террорист в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, есть повреждения, возник пожар.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает терроризировать Киевщину. Ночью область была атакована БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет", – рассказал в.и.о председателя КОВА Николай Калашник.

Он добавил, что в Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складских помещений – пожар ликвидирован. В Бориспольском районе обломки сбитой цели упали на территорию частного домовладения.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 февраля Силы обороны Украины отразили очередную российскую атаку, уничтожив более семи десятков дронов разных типов. Большинство из остальных тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Харьковщина.

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