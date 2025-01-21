Есть повреждения, возник пожар: последствия российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь на 21 января Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, к сожалению, в результате падения обломков есть повреждения.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаки с помощью БпЛА на нашу область. Сегодня ночью тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – сообщил чиновник.

Он уточнил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов поврежден частный дом, где выбиты окна и повреждена крыша, а также автомобиль. Также повреждено оборудование уличной сети. Продолжаются ремонтные работы.

Как добавили в пресс-службе полиции Киевщины, кроме того произошло возгорание травяного настила в лесополосе, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Напомним, в ночь на 20 января страна-агрессор Россия атаковала Украину десятками дронов (типа "Шахед" и имитационных) в ударившей баллистике по Сумской области. Защитники неба сбили 93 беспилотника над 13 регионами.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 января страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру и области, вероятно, с применением ракет баллистического типа. Под поражение попала железнодорожная инфраструктура, пострадали два работника УЗ.

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