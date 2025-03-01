Есть повреждения в трех районах: в КОВА рассказали последствия российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 1 марта страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области", – рассказал чиновник.

По его словам, в Обуховском районе повреждены пять частных домов. В Бучанском и Бориспольском районах повреждено по одному частному дому – в помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.

Отмечается, что всем владельцам зданий будет предоставлена вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 марта российские войска атаковали Харьков. По трем районам облцентра захватчики нанесли по меньшей мере девять ударов дронами-камикадзе типа "Шахед".

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