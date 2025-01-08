Есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российской атаки в Киевскую область. Фото

В 8 января страна-террорист РФ вновь атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Сегодня, 8 января оккупанты нанесли удары по территории Киевской области. По состоянию на 08.00 задокументировано повреждение частного дома и забора. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют", – говорится в сообщении.

Напомним, силы обороны Украины отразили дроновую атаку РФ на Украину в ночь на 7 января, сбив 28 целей. Остальные десять вражеских средств воздушного нападения были локационно потеряны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 января защитники неба сбили две управляемые авиаракеты Х-59 и 79 дронов над девятью областями. Остальные 49 враждебных БПЛА-имитаторов были локационно потеряны без последствий.

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