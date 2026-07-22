Есть повреждения, среди пострадавших – дети: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевщине. Фото

В ночь на 22 июля страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие, в числе которых — дети.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Еще одна тяжелая ночь для Киевской области. Враг вновь атаковал нашу область ударными дронами. К сожалению, в Бучанском районе пострадали пять человек, среди них – трое детей. Все получили острую стрессовую реакцию. Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что в результате атаки поврежден жилой дом, возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Еще один частный дом поврежден.

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Кроме того, в Бориспольском районе повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля. На местах работают все необходимые службы – продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

"Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в КОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли удар по складу ЮНИСЕФ в Белогородке Киевской области, где хранилась гуманитарная помощь для детей и семей, пострадавших от войны. В результате атаки было уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарных грузов ориентировочной стоимостью 3,9 млн долларов США.

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