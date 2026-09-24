Есть пострадавший, зафиксированы повреждения: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевской области. Фото

В течение суток 23 сентября и ночью 24-го страна-агрессор РФ продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в нескольких районах зафиксированы повреждения, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Враг атаковал Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Атаки продолжались весь вчерашний день и всю ночь", – говорится в сообщении.

В Бучанском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. Также пострадал один человек 1945 года рождения. У него диагностирована острая стрессовая реакция. В доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Необходимую медицинскую помощь оказали на месте.

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Кроме того, в Фастовском районе повреждено одно транспортное средство, в Бориспольском – частный дом. Всего повреждения получили 8 объектов столичного региона. Службы продолжают работать на местах и помогать людям.

Что предшествовало

В ночь на 24 сентября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Оккупационные войска задействовали для нанесения ударов сотни дронов, а также баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 24 сентября, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов. Два человека погибли, ещё восемь получили ранения.

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