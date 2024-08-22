Ему навсегда будет 36: от полученного на фронте ранения скончался полицейский из Киева Роман Зеленский. Фото

От полученного на фронте ранения скончался инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева Роман Зеленский. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Вечная память и слава Герою!

"Во время выполнения боевой задачи погиб наш побратим, коллега, товарищ, инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева старший лейтенант полиции Роман Зеленский. Отважный, самоотверженный, профессионал своего дела Роман присоединился к рядам патрульной полиции Киева с самого начала ее создания в 2015 году", – говорится в сообщении.

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину полицейский без колебаний встал на защиту Родины. Сначала выполнял боевые задачи на Киевщине, а затем в самых горячих точках нашей страны. Чтобы оградить каждый сантиметр родной земли от подлого врага.

За отвагу, самоотверженность и героизм Роман был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Крест храбрых".

"Любящий отец и положительный, светлый человек. Роман любил и заботился о своих детях. Сын и дочь были для него отрадой и величайшим вдохновением. Ради них он защищал нашу землю от оккупанта. Вчера (21 августа. – Ред.), во время боевой задания Роман получил ранение. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако сердце его не выдержало, судьба распорядилась иначе… Выражаем искренние соболезнования всем, кто знал Романа. Скорбим вместе с вами всей патрульной семьей. Воину, товарищу, коллеге, отцу, сыну навсегда останется 36 лет", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, отошел в вечность военный из Киевской области Василий Ярошенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 августа.

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