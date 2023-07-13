Дыра вместо стены и поврежденные авто: появились фото последствий падения обломков дрона в Дарницком районе Киева

Ночью четверга, 13 июля, страна-террорист РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. В Киеве силами ПВО были уничтожены все вражеские цели, однако обломками повреждены дома, в частности в Дарницком районе, где пострадали два человека.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Выбитые элементы окон из поврежденной квартиры зацепились и висят на кондиционерах этажами ниже (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, оккупанты ночью 13 июля совершили атаку на столицу Украины, во время которой силами противовоздушной обороны были уничтожены все враждебные цели. К сожалению, в Дарницком районе Киева части сбитого дрона упали на многоэтажный дом, из-за чего пострадали двое его жителей. Девушку 19 лет и мужчину 23 лет госпитализировали в медицинское учреждение.

Обломки российского Shahedа повредили однокомнатную квартиру на 13 этаже элитного жилого комплекса. От удара стены высыпались во двор дома. Утепление и элементы перекрывающихся конструкций валяются по всей территории. Части конструкций окон зацепились и висят на кондиционерах этажами ниже.

Кроме того, обломки повредили десяток авто на парковке под домом – выбили стекла и сделали несколько дыр в кузовах. Взрыв был настолько сильный, что разбило дворовую брусчатку. В настоящее время место прилета закрыли. Там работают правоохранители. Местная администрация оперативно взялась убирать территорию.

Напомним, в ночь на четверг, 13 июля, российские оккупанты запустили по украинской столице Киеву иранские ударные дроны "Shahed". Силы ПВО сбили около 10 враждебных целей, их обломки упали на жилые дома и другие здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 июля в Хмельницкой и Киевской областях прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе.

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