Над Киевом ПВО сбила около 10 дронов, обломки упали на жилые дома: детали ночной атаки РФ. Фото

В ночь на четверг, 13 июля, российские оккупанты запустили по украинской столице Киеву иранские ударные дроны "Shahed". Силы ПВО сбили около 10 вражеских целей, их обломки упали на жилые дома.

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Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко в Telegram. Он уточнил, что армия страны-агрессора России атакуют Киев третий день подряд.

В этот раз оккупанты запустили ударные беспилотники из разных направлений.

"Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу из разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей", – сказано в сообщении.

В то же время в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы зафиксированы случаи падения обломков, предварительно есть повреждения жилых домов.

В Дарницком районе два человека получили осколочные ранения – девушка 19 лет и мужчина 23 лет. Они госпитализированы в больницу.

В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.

"Информация оперативного сведения обновляется. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами тревоги", – заявил Попко.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 июля, в Хмельницкой и Киевской областях прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе.

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