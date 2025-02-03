Драка в ТРЦ на Троещине в Киеве с участием несовершеннолетней: делом занялась полиция

Правоохранители установили участников потасовки с участием несовершеннолетней. Произошло это в одном из торгово-развлекательных центров Деснянского района Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По факту хулиганства проводится расследование.

"Полицейские установили участников потасовки, которая произошла в одном из торгово-развлекательных центров Деснянского района столицы. Участницы события – две подруги 19 и 16 лет, которые давно дружат и проводят свободное время в одной компании. Они вместе с родителями были приглашены в управление полиции", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения со стражами порядка девушки сообщили, что конфликт между собой уже уладили. Несовершеннолетняя и ее мать от написания заявления отказались. В то же время полицейские продолжают следственные действия по уголовному производству, начатому по части 2 статьи 296 (хулиганство) УК Украины.

Полицейские также общаются со свидетелями и очевидцами происшествия, к работе с несовершеннолетними привлечены социальные службы и администрации учебных заведений.

Как сообщал OBOZ.UA, в соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Киева дети якобы во время перерыва играли в игру "ТЦК". Сообщалось, что в результате такой "игры" одному из учеников чуть не сломали нос. Правоохранители провели проверку по этому факту.

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