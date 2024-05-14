Дорога превратилась в реку: в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу, известны подробности. Фото и видео

В Киеве во вторник, 14 мая, возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно произошел прорыв теплотрассы. В результате чрезвычайного происшествия, которое произошло неподалеку от подобной аварии 2012 года, дорога буквально превратилась в реку.

Об этом сообщили в социальных сетях. Движение транспорта в районе ЧП существенно затруднено.

"Потоп на Лыбедской. Прорвало воду возле Ocean Plaza. Образовалась огромная пробка. Машины двигаются в другую сторону по односторонней дороге", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть, что в результате чрезвычайного происшествия улица Антоновича буквально превратилась в реку.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, из-за прорыва водопровода на улице Антоновича движение транспорта временно перекрыто. На месте уже работают все соответствующие службы.

Со своей стороны, в КГГА сообщили, что "Киевтеплоэнерго" локализовало место повреждения на улице Антоновича. Повреждение сети диаметром 800 мм произошло в процессе гидравлических испытаний. Теплоэнергетики приступили к этой работе, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой.

"На улице Антоновича работают специалисты аварийно-восстановительной бригады "Киевтеплоэнерго", они осуществляют отключение участка и обследуют дополнительно локацию для проведения ремонтных работ. Задерживается ряд маршрутов общественного транспорта. Станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Перевозка пассажиров обеспечена", – добавили в КГГА.

Как отметил корреспондент OBOZ.UA, на месте происшествия продолжают работать коммунальщики, откачивающие воду из ямы. Стоит добавить, что эта авария произошла в нескольких метрах от места прорыва, случившийся в мае 2021 года.

Напомним, в Дарницком районе Киева на территории строительства на улице Ревуцкого произошел прорыв сети холодного водоснабжения и упал кран. В результате ЧП улицу залило водой, движение транспорта временно перекрывали.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице в ночь с 1 на 2 декабря произошел прорыв трубы, в результате чего затопило стоянку автомобилей. Событие произошло на проспекте Николая Бажана.

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