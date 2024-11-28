Дети на руках и забитые станции: в Киеве из-за ракетных обстрелов в метро собралось много людей. Фото и видео

Страна-террорист РФ утром четверга, 28 ноября, атаковала Киев с помощью крылатых ракет. Из-за воздушной тревоги на станциях столичного метрополитена собралось много людей и образовалась давка.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Призываем украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Так, утром страна-террорист РФ атаковала нашу страну, в частности, Киев, с помощью ракет "Калибр" и Х-101. Многие жители и гостей Киева решили переждать опасность в метрополитене.

Однако, если во время первой "волны" ракет на станциях было не много людей, то уже во время второй – количество сознательных граждан значительно увеличилось. Люди скрывались от российской террористической атаки вместе со своими любимцами.

Следует добавить, что во время воздушной тревоги наземные станции не работают, из-за чего сообщение между правым и левым берегом города перекрыто, а на некоторых перронах наблюдалось большое скопление людей.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Тревога распространилась на все регионы, в некоторых раздавались взрывы, в частности в Харькове и Волыни подтверждены попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, утром четверга, 28 ноября, Россия атаковала Киев с помощью крылатых ракет. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, на территории предприятия.

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