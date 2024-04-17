Делают "качественный контент": в Киеве молодые люди устраивают опасную гонку на дорогих авто, нарушая ПДД. Видео

В Киеве группа молодых людей устраивает опасные развлечения на спортивных автомобилях бизнес-класса, в частности Mercedes, нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации. Записи со своими "развлечениями" ребята публикуют в YouTube, называя это "качественным контентом".

Об этом сообщили в социальных сетях. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

"Киев вечерний. Молодые люди живут свою лучшую жизнь, делают "очень качественный контент" и немного нарушают закон. А у вас как дела?", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как ребята устраивают гонки на улицах столицы, опасно маневрируя и грубо нарушая ПДД. Кроме того, на одном из роликов водитель авто двигается по дороге со скоростью более 220 километров в час. Согласно части 4 статьи 122 КУоАП, водителю грозит штраф в размере 1700 гривен.

По словам нашего собеседника в правоохранительных органах, такие "развлечения" подпадают под административную ответственность. В частности, за нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала (штраф 510 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева правоохранители остановили водителя, у которого были признаки опьянения. Кроме того, у него нашли 20 свертков, вероятно с наркотиками, и предмет, похожий на пистолет.

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