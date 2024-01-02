Боевая часть российской ракеты попала в киевскую больницу, где проходят реабилитацию военные ВСУ. Фото

Во вторник, 2 января, во время массированной атаки РФ на Украину одна из вражеских ракет попала в больницу в Киеве, где проходят реабилитацию воины Вооруженных сил Украины, получившие ранения и травмы на фронте. К счастью, ракета не взорвалась, однако та ее часть, которая застряла в полу первого этажа, имела боевую часть.

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Об этом в Facebook сообщило Командование медицинских сил ВСУ. "Часть здания получила повреждения", – отметили там. Пострадавших в результате атаки не было.

Тяжелораненых пациентов было решено немедленно эвакуировать в другое лечебное учреждение. Остальных, кто проходил лечение в этом медучреждении, переведели в безопасные места на территории больницы.

"К работе приступили саперы, которые изъяли боевую часть ракеты. Благодаря слаженной работе специалистов с территории заведения были убраны все другие крупные обломки ракеты", – говорится в сообщении.

Крышу здания, которую повредила российская ракета, закрыли специальной палаткой. По состоянию на вечер 2 января больница уже работала в штатном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 2 января страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине, по Киеву и Харькову летели "Кинжалы". Вследствие атаки есть разрушения и погибшие, десятки людей пострадали.

– В Киеве есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары, повреждены магистрали водоснабжения и газовая труба. Погибли два человека, еще 43 пострадали.

– Вследствие ракетных обстрелов 2 января в Киевской области пострадали несколько районов. На Фастовщине было ликвидировано возгорание жилого дома, два человека погибли.

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