Благодаря мужеству украинских защитников оккупанты до сих пор не сломали Мариуполь, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил бойцов "Азова" с восьмой годовщиной создания батальона. По его словам, благодаря духу и мужеству украинских защитников российские оккупанты до сих пор не сломали Мариуполь.

Об этом мэр столицы написал в своем Telegram-канале канале. Мир должен давить на президента РФ, чтобы спасти жителей города и их защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Друзья! Сегодня 8-я годовщина со дня создания батальона "Азов". Ставший формированием Нацгвардии Украины – отдельным отрядом спецназначения "Азов". Сегодня азовцы вместе с морскими пехотинцами, бойцами Нацгвардии и полиции стали символом непокорности Мариуполя и героически держат оборону на "Азовстале". Благодаря их духу и мужеству русские варвары до сих пор не захватили "Азовсталь". А значит, и не сломали Мариуполь", – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева добавил, что мировое сообщество должно сделать все, чтобы оккупанты не уничтожили мирных жителей Мариуполя и их защитников.

"Мы благодарим наших героев! И все наши мысли с ними. Бойцов и всех гражданских, кто в бесчеловечных условиях сегодня находится на "Азовстале", нужно спасти! И мировое сообщество должно давить на Путина, чтобы он не уничтожил сотни заложников и наших героев", – резюмировал Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в рамках деруссификации жители столицы предложили переименовать улицу Льва Толстого на Полка "Азов". Находящуюся рядом улицу Пушкина хотят назвать Европейской.