Автомобиль разорвало пополам: в Киеве произошло жуткое ДТП. Фото и видео
В Киеве вечером в понедельник, 30 марта, произошла серьезная авария. По предварительной информации, легковушка потеряла управление и от удара в металлическую опору машину практически разорвало пополам.
Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от Лыбедской площади. Об этом сообщили киевские Telegram-каналы.
На фото с места ДТП видно, что сильно поврежденный автомобиль перевернулся. Передняя его часть фактически полностью оторвана, металл распался на части.
На месте инцидента работали правоохранители и медики. По состоянию на полночь вторника официальных данных о количестве пострадавших не было.
Как писал OBOZ.UA:
– 29 марта в Бориспольском районе Киевской области мотоцикл на скорости протаранил трактор. 18-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте происшествия.
– 27 марта в Шевченковском районе столицы произошла авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения водителя последнего авто заблокировало в салоне – его из искореженной машины доставали спасатели.
