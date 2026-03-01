Автомобиль разорвало пополам: в Киеве произошло жуткое ДТП. Фото и видео

В Киеве вечером в понедельник, 30 марта, произошла серьезная авария. По предварительной информации, легковушка потеряла управление и от удара в металлическую опору машину практически разорвало пополам.

Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от Лыбедской площади. Об этом сообщили киевские Telegram-каналы.

На фото с места ДТП видно, что сильно поврежденный автомобиль перевернулся. Передняя его часть фактически полностью оторвана, металл распался на части.

На месте инцидента работали правоохранители и медики. По состоянию на полночь вторника официальных данных о количестве пострадавших не было.

