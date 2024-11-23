'Отслеживаем потенциальные угрозы для столицы': в КГВА прокомментировали полеты носителя 'Кинжалов' в Беларуси

Военная администрация столицы отслеживает любые потенциальные угрозы Киеву. В частности, в виде вылета истребителя МиГ-31К с аэродрома Мачулищи (Беларусь), являющегося носителем гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает ТСН. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Мы отслеживаем любые потенциальные угрозы для столицы. В частности, и в виде вылета истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" с аэродрома Мачулищи (Беларусь). Но на угрозы следует реагировать адекватно. Понимать настоящие опасности и не настигать безосновательную панику для гражданского населения. К сожалению, слишком много СМИ, журналистов этого не понимают, не редко, не понимая сущности вещей, "страшилками" пугают людей", – отметил Попко.

Начальник КГВА добавил, что Киев атакуется ракетами по всем направлениям, а не только по восточному. Он напомнил, что во время атак ракеты маневрируют и меняют курсы, но Силы обороны "готовы давать отпор на всех рубежах".

Х-47М2 "Кинжал" (кодовое имя НАТО – AS-24 Killjoy) – российская аэробалистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку, несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни крылатой гиперзвуковой ракетой.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ 17 ноября нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Силы обороны в небе над столицей обнаружили и уничтожили крылатые ракеты Х-101/55, аэробалистические "Кинжал", баллистические "Искандер-М" (KN-23), а также, вероятно, гиперзвуковую ракету типа "Циркон" и до десятка ударных дронов .

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