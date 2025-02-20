Признание приверженности ценностям свободы, демократии и героизма украинского народа: Кличко в Брюсселе получил премию Адамовича

20 февраля мэр Киева Виталий Кличко в здании Европарламента получил престижную премию им. Павла Адамовича. Награждение состоялось на пленарном заседании Европейского комитета регионов.

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Выступая с трибуны Европарламента, Кличко призвал усилить поддержку и помощь Украине. Об этом он сообщил в своем Tekegram-канале.

"В Европарламенте призвал европейских партнеров усилить помощь в самый критический для Украины момент. И, получая премию имени мэра Павла Адамовича, подчеркнул, что это - отличие не только моей работы, как мэра Киева. Это - признание преданности ценностям свободы и демократии, героизма всего государства", - сказал он. и Кличко.

Он отметил, что мэр Гданьска Павел Адамович также отстаивал принципы демократии и демонстрировал, что лидерство – это не только об управлении.

"Лидерство – это прежде всего о человечности, солидарности и служении людям. Особенно тем, которые в этом нуждаются больше всего. И это сегодня должны понимать и мировые лидеры, политики, когда принимают решения о помощи и солидарности с Украиной. Потому что справедливость на стороне Украины!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Премия имени мэра Гданьска Павла Адамовича, убитого в 2019 году во время исполнения им государственных обязанностей, была начата по инициативе Европейского комитета регионов, города Гданьска и международной сети ICORN. Этой премией награждают за выдающийся вклад в укрепление демократии, защиту прав человека и гражданскую солидарность.