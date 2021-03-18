Киев в красной зоне. Локдаун до 9.04.21. Имеем то, что заслуживаем своим тотальным игнорированием и несоблюдением правил пандемии. Так трясти может еще долго, пока не будет общего осознания и принятия реалий. Последствия импотенции власти, плюс, игнорирование правил, имеем результат. И это пока цветочки, ягодки будут позже. Спад и так на полу лежащей экономики, безработица, обнищание, преступность.

"Привет" адептам, неверующим в коронавирус, и тем, кто сознательно быкует.

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