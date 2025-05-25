При строительстве дорог и объектов Киев продолжает создавать безбарьерное пространство, - Кличко

Во время текущих и капитальных ремонтов дорог и объектов город продолжает осуществлять работы по созданию безбарьерного пространства и создавать большие безбарьерные маршруты.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу "Киев".

"Во время текущих ремонтов дорог обязательно осуществляем работы по созданию безбарьерного пространства. Это касается и капитальных ремонтов - такие требования закладывают уже на этапе проектирования. То есть все виды работ предусматривают создание безбарьерной среды, - отметил мэр столицы, - Речь идет об обустройстве и ремонте пандусов при строительстве новых подземных переходов или в пределах существующих. Установление и содержание лифтов. А также новое строительство, учитывающее инклюзивные решения. Формируем в городе большие безбарьерные маршруты", - сообщил Виталий Кличко.

В рамках текущего благоустройства и капитальных ремонтов запланировано внедрение мероприятий по безбарьерности более чем на 700 локациях. На части из них обустроят и наземные пешеходные переходы.

Напомним, впервые в Украине с 19 по 25 мая отмечается Национальная неделя безбарьерности. КГГА вместе с партнерами реализует ряд информационных, образовательных и публичных мероприятий, направленных на развитие доступного городского пространства, равных возможностей и инклюзивной коммуникации. Инициатива объединяет представителей органов власти, общественных организаций, культурных институтов и общество вокруг общей цели - создание безбарьерной среды, в которой каждый и каждая имеют равный доступ к информации, услугам и возможностям.