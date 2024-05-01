Президент должен выполнять свои функции до конца войны: Кличко прокомментировал вопрос легитимности Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал дискуссионный вопрос по поводу легитимности президента Украины и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского после завершения его президентского срока 20 мая этого года. Он отметил, что президент, несущий ответственность за управление государством его защиту и оборону, должен выполнять свои функции до завершения войны.

Об этом Кличко сказал в эфире телеканала "Киев". Мэр столицы также считает манипуляции по этому вопросу опасными во время войны.

"Многие манипуляции сейчас по этому вопросу, но считаю их опасными, когда в стране война. Потому что президент, как Верховный главнокомандующий принимает решение, несет ответственность за управление государством его защиту и оборону. Поэтому, по моему мнению, должен выполнять эти функции до завершения войны . Но я не юрист.

Мэр Киева также подчеркнул, что во время войны демократические выборы провести на всей территории Украины невозможно.