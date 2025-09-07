Пострадали несколько этажей, под завалами ищут человека: Кличко показал разрушенный дом в Киеве. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал разрушенную многоэтажку в Святошинском районе в результате массированной российской атаки в ночь на 7 сентября. В здании частично произошел обвал с 4 по 8 этажи.

Известно о двух погибших, под завалами ищут еще одного человека. Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале. На месте происшествия побывал и корреспондент OBOZ.UA.

Подробности

"Наибольшие повреждения получил 9-этажный жилой дом, где частичные разрушения с 4 по 8 этажи. Там достали тела двух погибших, третьего – спасатели ищут сейчас", – говорится в сообщении.

По словам Кличко, в Святошинском районе обломки попали и в 16-этажный жилой дом, где вспыхнул пожар на 15-м и 16-м этажах. Также возгорания возникли еще в двух девятиэтажках.

Огонь охватил автомобили, складские помещения и станцию техобслуживания.

В Дарницком районе загорелось четырехэтажное здание, где пламя распространилось на третий и четвертый этажи, частично разрушив перекрытия между этажами.

На местах попаданий работают спасатели и коммунальные службы.

"Продолжаются сейчас работы, все службы на месте. Оказываем помощь всем пострадавшим. Просьба обращаться в штабы, которые развернуты во всех районах, где есть последствия попаданий", – подчеркнул Кличко.

Что предшествовало

Вечером, 6 сентября, Россия в очередной раз атаковала Украину. Агрессор запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

Напомним, 7 сентября российские захватчики ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Известно о повреждении домов в Святошинском и Дарницком районах. В результате атаки есть погибшие, среди них – ребенок.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 сентября российские оккупанты массированно атаковали Кременчуг. После ряда взрывов в части города исчезла электроэнергия. Враг атаковал город десятками дронов-камикадзе, известно о повреждении моста через Днепр.

