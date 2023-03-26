Помогал выносить раненых и погиб: что известно о погибшем во время атаки российских дронов под Киевом водителе скорой

В ночь на 22 марта российские войска обстреляли "Шахедами" город Ржищев под Киевом. Три иранских дрона снесли верхние этажи двух зданий общежития и разрушили лицей. Четвертый дрон упал рядом. В результате атаки погибло девять человек, среди них 38-летний житель Кагарлыка Сергей Медведенко.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Едва успели спуститься в подвалы

Трагедия произошла в ночь на 22 марта. Российские войска иранскими дронами атаковали несколько областей Украины. Четыре "Шахеда" прилетели в город Ржищев Киевской области. В результате взрывов разрушены два здания общежитий, у них снесены 4 и 5 этажи. А также разрушен лицей, в зданиях также произошли пожары.

Как рассказали люди, которым удалось выжить, во время тревоги примерно 30 учеников лицея успели отвести в укрытие, с ними были две сотрудницы. После взрыва из трех выходов из укрытия свободным остался только один, остальные завалило. Детей вывел оттуда один из работников лицея, увел подальше от места взрыва.

Сами жители общежитий едва успели спуститься в подвалы после первого прилета "Шахедов".

А вот среди 9 погибших есть два коменданта общежития, а также житель верхнего этажа 40-летний мужчина, который не спустился в укрытие.

Также погиб водитель скорой помощи Киевской области 38-летний Сергей Медведенко. Он с бригадой прибыл на место после первого взрыва, помогал выносить раненых. Но затем прилетели еще "Шахеды". Сергей погиб, он получил смертельное ранение в живот, также была ранена и врач скорой.

Любил футбол и вылазки на природу

Сергея Медведенко похоронили в родном Кагарлыке под Киевом уже 23 марта. У него остались двое детей – 10-летня дочь и 14-летний сын. А также мама и сестра.

"Сергея помню по школе, мы жили по соседству. Очень хороший парень, добрый, отзывчивый. Последнее время он работал на скорой помощи. Он многим помогал, никогда не отказывал. Очень жаль, что так случилось", – говорит его знакомая.

В школе он увлекался футболом. Судя по фотографиям в социальных сетях, Сергей любил собак. На фото у него есть несколько щенков овчарки.

По словам его родственницы Валерии Куделиной, за всю жизнь Сергей редко менял работу. Профессию водителя скорой помощи, можно сказать, он не выбирал, она сама его нашла. Его отец тоже работал водителем скорой.

"Хотя эта работа очень непростая. Тяжело видеть боль и страдания других людей, эмоционально это очень выматывает. Потому что, имея доброе и сочувствующее сердце, ты всегда проникаешься болью других людей", – говорит Валерия.

Еще с юношеских лет Сергей помогал родителям по дому. Все, что умел отец, освоил и сын. Он любил заниматься хозяйством, домашними животными, одно время даже увлекся пасекой.

"У моего брата было доброе сердце, он всегда был готов помочь. Мне часто говорили про него хорошие слова, какой он добрый, а я в это время думала: "Да, это мой брат!" Он никогда не был конфликтным, был даже немного стеснительным, но это качество даже украшало его", – говорит его сестра.

Коллеги Сергея с подстанции экстренной медицинской помощи Кагарлыка переживают потерю. "Мы благодарим его за каждое совместное дежурство. Он был добрым, искренним, профессионалом своего дела. Мы все к нему привыкли и даже не можем представить наш коллектив без него. Эо большая потеря для нас. Сергей никогда не стоял в стороне, всегда помогал фельдшерам, был спокойный, уравновешенный. Он был не просто водитель, а надежный друг", – говорят на подстанции.

Его друг и кум Олег Кишиненко написал в Facebook: "Кумчик, ты был чудесным отцом, крестным и просто прекрасным, добрым, надежным, безотказным человеком, был всегда рядом в любое время. Это очень тяжелая потеря для нас всех".

Те, кто знали погибшего водителя говорят о нем как об очень светлом и добром человеке.