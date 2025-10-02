Помогает сбросить агрессию: как происходит реабилитация ветеранов средневековым боем

В Киеве ветераны российско-украинской войны тренируются в бугуртном спорте – исторические реконструкции рыцарских поединков. Этот вид спорта становится все популярнее среди бывших и действующих военных.

В Украине действует организация ''БугуртСіч'', которые и запустили такую программу реабилитации среди ветеранов. Проект возник еще в 2021 году, накануне полномасштабной войны. Часть участников пошла воевать.

Слово ''бугурт'' происходит от немецкого слова "бить". Это средневековый спорт военной элиты.

Цель таких рыцарских тренировок для ветеранов – создать безопасную среду, где люди могут прийти со своим опытом и травмами и найти поддержку. После возвращения в гражданскую жизнь ветераны часто остро реагируют на прикосновения и шаги сзади. А бугурт дает возможность контакта, что помогает смягчить реакцию на это. Также такие бои помогают сбросить агрессию.

Тренировки начинаются с инструктажа и целого коплекса разминки.

После чего новичкам показывают базовые удары. Далее участники переходят к поединкам, которые адаптировали под нужды ветеранов - если, например, нет руки, ее соперник будет биться также только одной конечностью.

В ''БугуртСичи'' говорят, что запустили уже тренировки в Ивано-Франковске, Звягеле, Виннице. В планах распространить такой вид реабилитации в Одессе, Черновцах, Львове и Днепре.

В Киеве открыли Протезный центр "Human Titans''. Он будет работать на базе одной из городских больниц и оказывать помощь раненым воинам и гражданским, которые нуждаются в современном протезировании и реабилитации.