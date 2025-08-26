В Киеве при поддержке европейских партнеров открыли протезный центр Human Titans. Фото

Во вторник, 26 августа, в Киеве открыли Протезный центр Human Titans. Он будет работать на базе одной из городских больниц и оказывать помощь раненым воинам и гражданским, которые нуждаются в современном протезировании и реабилитации.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Идея создания центра возникла во время моего визита в Берлин около двух лет назад. Тогда мы посетили военный госпиталь Бундесвера, где восстанавливались украинские защитники. И возникла инициатива создать центр в украинской столице для помощи раненым бойцам", – отметил глава столицы.

Кличко сообщил, что благодаря поддержке мэра Берлина Кая Вегнера, благотворительной организации Life Bridge Ukraine и компании ONUR GROUP Ukraine удалось реализовать этот проект.

ONUR GROUP Ukraine взяла на себя большую часть расходов на капремонт помещений протезного центра – более 29 млн грн. Из городского бюджета направили 11,2 млн грн.

"В эксплуатацию оборудование, которое приобрела и передала Life Bridge Ukraine, начали вводить в июне. Специалисты центра уже работают на нем и начали изготавливать протезы. Центр также оборудован 3D-сканером для изготовления высокоточных компонентов протезов", – отметил Кличко.

Мэр Киева рассказал, что за тестовое время работы заведения протезирование получили 10 ветеранов из разных регионов Украины.

"Шесть техников-протезистов Центра прошли обучение в центрах протезирования в Берлине. Также в рамках проекта около 60 украинских военных с ампутациями нижних конечностей различной степени сложности получили протезирование в военном госпитале Бундесвера", – написал Кличко.