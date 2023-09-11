Полиция Киевщины получила нового главу: что происходит. Фото

В понедельник, 11 сентября, стало известно имя нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Киевской области – им стал генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило. А Андрей Небытов, который до этого возглавлял полицию Киевской области, стал заместителем главы Национальной полиции Украины.

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О кадровых изменениях объявил глава Нацполиции Украины Иван Выгивский, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook. Он представил Щадило личному составу и поблагодарил бывшего руководителя Андрея Небытова за его работу и пожелал ему успехов на новой должности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", – сказал Выгивский.

Щадило в свою очередь заверил, что он приложит все усилия для того, чтобы поддерживать порядок в регионе и создать безопасную среду для граждан.

На мероприятии также присутствовали руководители Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Киевской областной прокуратуры, Киевской областной военной администрации и Киевского областного совета.

Кто такой Анатолий Щадило

Перед своим назначением на новую должность Щадило возглавлял Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

До этого, 12 сентября 2019 года, Щадило был представлен в качестве главы полиции Хмельницкой области. До этого он почти все время работал в правоохранительных органах украинской столицы, а также был советником главы департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

В 2013 году Анатолий Щадило был заместителем начальника управления МВД в Волынской области. А в 2014 году, судя по его декларации, работал на должности заместителя начальника столичного управления Министерства внутренних дел. Также, согласно указу президента Украины за 2010 год, Анатолий Щадило был отмечен наградой как полковник налоговой милиции.

В декларации Анатолия Щадило за 2018 год отмечено, что он работал на должности старшего инспектора тренингового центра ГУНП в Киевской области. У него есть жена и двое сыновей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины назначил Ивана Выгивского главой Национальной полиции. Ранее он руководил НПУ в статусе исполняющего обязанности. Что о нем известно, читайте по ссылке.

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