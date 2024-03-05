Полицейские Киева разоблачили преступную группу, которая присваивала деньги украинцев под видом криптобиржи. Фото и подробности

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, под видом криптовалютной биржи присваивали виртуальные активы граждан. Были проведены почти 30 обысков в трех областях Украины и изъята, в частности, техника и валюта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции и Киевской городской прокуратуре. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили сеть call-центров, которая под видом криптовалютной биржи присваивала средства граждан. Полицейские установили, что "бизнес" организовали двое жителей Киевской области.

"Они приобщили к сотрудничеству семерых так называемых call-менеджеров. В дальнейшем организаторы занимались рекламой своих услуг по заработку в телеграмм-каналах. Другие участники схемы выдавали свои собственные криптовалютные кошельки за криптовалютную биржу и обещали инвесторам получение доходов от вложения своих виртуальных активов, однако в дальнейшем присваивали денежные активы граждан и переставали выходить на связь", – рассказали в пресс-службе.

Всего правоохранители задержали девять причастных в возрасте от 20 до 25 лет и провели 28 обысков по местам их проживания в Киевской, Ривненской и Житомирской областях. Были изъяты десятки телефонов, компьютерная техника, 36 банковских карточек, около 54 тысяч долларов США. А также – два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составить 20-25 тысяч долларов.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях, в частности, по фактам мошенничества. Четверым из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще пять подозреваемых суд помещен под домашний арест.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенный Житомирского исправительного учреждения выдумывал деньги у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте.

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