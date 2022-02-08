Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА: чем он занимался ранее

Алексей Кулеба стал новым главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ №48/2022 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Кулеба работал первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко по осуществлению самоуправляющихся полномочий. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Зеленский поздравил Алексея Кулебу с новым назначением и вручил ему служебное удостоверение. Глава государства сказал новому главе Киевской ОГА, что он ожидает раскрытия потенциала нового руководителя на этом посту.

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"Владимир Зеленский выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона", – сказано в сообщении.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. Окончил магистратуру Киевского национального экономического университета, специальность – международная экономика. Является кандидатом наук по государственному управлению.

До работы в государственных органах Кулеба долгое время занимался предпринимательской деятельностью. Также он был помощником депутата Киевского городского совета и советником генерального директора КП "Плесо".

С ноября 2019 года работал директором Департамента городского благоустройства КГГА. Заместителем Виталия Кличко он был с января 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, мы еще неделю назад писали о том, что Алексей Кулеба может занять должность главы Киевской ОГА. Наши источники сообщали, что его кандидатура уже согласована.